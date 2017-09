Dal bacio alle lacrime. Jeremias Rodriguez viene assalito da un momento di malinconi e scoppia a piangere, la sorella Cecilia (che pure lei aveva pianto pensando al suo fidanzato) cerca di consolarlo insieme al resto del gruppo. "Gli uomini che piangono sono meravigliosi, se ci dici perché piangi tutte le ragazze a cui piaci si innamoreranno ancor più di te" dice Simona. Cecilia, per sdrammatizzare, continua: "Ma basta! Sono tutti innamorati di mio fratello!". Intanto si commuovono anche Carmen Di Pietro e Veronica Angeloni. Al Grande Fratello Vip è il giorno delle lacrime. Tutti si sfogano nella Casa.

Sui binari, invece, sembrano tutti più contenti, nonostante le privazioni. Malgioglio, vera star di questa edizione del GFVip condotta da Ilary Blasi, continua con le sue esilaranti interviste. Poi si fa sistemare le sopracciglia da Giulia De Lellis in versione estetista. E annuncia: domani farò una doccia ma non vedrete mai il mio corpo. Gianluca Impastato impazzisce per Aida Yespica ma corteggia la modella Ivana Maratola.

Mentre Simona Izzo fa lezioni di filologia a tutti, Serena Grandi massaggia Ignazio Moser che sembra gradire. E intanto il toto vincitore, secondo Daniele Bossari e coinquilini, è già iniziato. Gettonatissimo Malgioglio seguito dalla De Lellis e da Marco Predolin e Simona. Sul fronte nuovi amori, invece, mentre sono sempre più vicini Jeremias e Carla, dopo i primi baci "da copione", e c'è molto feeling anche tra Veronica Angeloni e Luca Onestini.

Infine c'è grande attesa per il supervip che entrerà nella Casa lunedì prossimo durante la diretta su Canale 5.