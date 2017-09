Grande Fratello Vip, scocca il bacio tra Jeremias Rodriguez e Carla Cruz

Per finta o per gioco? Nella Casa del Grande Fratello Vip potrebbe essere scoccato l'amore tra Jeremias Rodriguez e Carla Cruz. I due, nelle scorse ore, si sono baciati dietro "la cinepresa" di Simona Izzo. La regista (convinta già che i due si piacciano veramente) ieri pomeriggio li ha "sfidati" a interpretare un cortometraggio la cui sceneggiatura prevedeva un incontro casuale tra i due ragazzi, l'innamoramento e infine il bacio. Il fratello di Belen e la bella modella si sono ci cimentati nella prova ma, secondo la Izzo, non avrebbero dato il meglio di sé...

La regista vorrebbe fare da Cupido fra i due. "Se ti innamori il tempo ti passa prima. Fai qualcosa, qui dobbiamo trovare una spinta... Io non posso non avere la storia d'amore" aveva detto l'attrice a Jeremias qualche ora prima del gioco mentre erano seduti in giardino con Lorenzo Flaherty. "Ma c'è qualcuna fuori?". "Non voglio parlare di questo". Quando però la Izzo invita i due a baciarsi appassionatamente loro non si tirano indietro...