Spoleto Art Festival alza il sipario

Lo "Spoleto Art Festival" che si svolgerà dal 22 al 25 settembre è una manifestazione che ha due prerogative su tutte, quella di essere internazionale (il 70% degli espositori provengono dall'estero) e di essere votata alla comunicazione (oltre 2000 articoli giornalistici usciti nel 2016 con spazi nella maggiori tv cinesi e sud americane). L'oggetto della kermesse è l'arte contemporanea in tutte le sue versioni di arti visive (pittura, scultura, fotografia ed installazioni, video arte), ma la novità è che a Spoleto sono presenti in modo pro attivo tutti gli attori dell'arte contemporanea compresi gli editori, galleristi, fondazioni, accademie, oltre agli artisti stessi. Sono oltre 50 location in tutta la città di Spoleto dove si espongono oltre 5000 opere d'arte contemporanea con spazi che vanno da piazza Duomo a Palazzo Mauri fino al Comune di Spoleto (art in the City).

Importanti anche gli eventi collaterali come il Premio Letteratura diretto da Angelo Sagnelli, lo Spoleto Meeting art diretto da Paola Biadetti, lo Spoleto Art Festival Musica diretto da Tania Di Giorgio, lo Spoleto moda Art diretto da Floriana Rignanese. Il Presidente Luca Filipponi e il direttore Artistico Sandro Trotti sono soddisfatti: "In soli 8 anni abbiamo fatto un miracolo ed abbiamo realizzato, almeno nell'arte quello che Giancarlo Menotti definiva una vera città Teatro, vi aspettiamo a Spoleto dal 22 al 25 settembre per una full immertion di arte e di cultura".