Grande Fratello Vip, Malgioglio litiga con Carmen Di Pietro. Nuccetelli contro De Lellis

E' appena iniziato e già si discute nella casa del Grande Fratello Vip, condotto su canale 5 per il secondo anno da Ilary Blasi con Alfonso Signorini. Malgioglio e Carmen Di Pietro nel primo giorno di permanenza nella casa hanno già battibeccato. L'argomento del contendere? Il seno di Carmen scoppiato in aereo. Per Malgioglio è una bufala. Ma la Di Pietro rivendica la genuinità della notizia.

E Giulia De Lellis, che aveva attaccato duramente Asia Nuccetelli, colpevole durante la prima edizione del reality, di volerle soffiare il fidanzato Andrea Damante, è bersaglio delle polemiche fuori e dentro la casa. Come dire: "Chi la fa l'aspetti". Ecco allora il post di Asia su Instagram.

Solo un commento a freddo #buonaserataatutti Un post condiviso da Asia Nuccetelli Mosetti (@asianuccetelli.real) in data: 11 Set 2017 alle ore 15:11 PDT

Il termine "poraccitudine" fu coniato proprio dalla figlia di Antonella Mosetti (nel frattempo divenuta biondissima) all'interno della casa del Grande Fratello Vip 1. E come la De Lellis non ha risparmiato le accuse ad Asia, ora quest'ultima si vendica. Staremo a vedere se il GF non vorrà metterle di nuovo a confronto in trasmissione nelle prossime puntate. Intanto la De Lellis sta già dimostrando un carattere ultraforte. E se ne vedranno delle belle all'interno della squadra azzurra dove, oltre che Malgioglio ci sono Serena Grandi e Aida Yespica. Si sa, tra donne, la convivenza è difficile.

Dall'altra parte (nella squadra rossa) in molti fanno il tifo per Cecilia Rodriguez (l'avvenente sorella di Belen entrata nella casa con il fratello Jeremia). Ma è Carmen Di Pietro a catturare l'attenzione. Forme a parte, senza di lei la Casa sembrerebbe vuota. Simona Izzo qui è in versione mamma e sembra orfana di Malgioglio. Marco Predolin scherza, e tutti gli altri ci cascano. Discussioni accese su come fare la spesa