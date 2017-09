Grande Fratello Vip 2, è Malgioglio-show

Partenza col botto per Ilary Blasi al timone, per il secondo anno consecutivo, del Grande Fratello Vip. Accanto alla moglie del campione Francesco Totti l'immancabile Alfonso Signorini che debutta in bermuda e canotta. La casa più spiata d'Italia ha tante novità, prima tra tutte la stazione ferroviaria abbandonata al posto della vecchia cantina. "Tristopoli" è stata scoperta da Giulia De Lellis, Davide Bossari, Aida Yespica e Gianluca Impastato.

La puntata parte col primo concorrente di quest'anno: Simona Izzo. Esce da una mega limousine e apre la mitica porta rossa. Appare un po' spaesata, si guarda in giro e la prima cosa che vuole vedere è il bagno e la doccia. Arrivano delle camionette dei carabinieri, scendono degli uomini vestiti da Ris ed entrano nella Casa... è Lorenzo Flaherty, che impersona il suo personaggio in "Ris". Partono quindi i filmati di presentazione dei primi due concorrenti. Il ritmo è sostenuto ed è già tempo di altri due concorrenti: Daniele Bossari e Giulia De Lellis (la fidanzata di Andrea Damante, concorrente della scorsa edizione).

La vera star della serata - capricciosa e sostenuta - è però Cristiano Malgioglio. Di rosso vestito fa passerella prima di entrare. E subito si fa notare. "Non entro dalla porta rossa, perché è per i vip, io sono un hombre del pueblo" dice e chiede un altro ingresso altrimenti se ne ritorna a casa... Si infila quindi in un corridoio tecnico con un certo in mano ("perché mi sono purificato"), e da lì accede direttamente alla camera da letto della Casa. Gli viene promesso un letto matrimoniale tutto per lui ma, dopo un momento di buio, Cristiano si trova in camera Veronica Angeloni, che sarà la sua coinquilina. Lui non vuole dormire con nessuno ma dovrà adattarsi. E' quindi il momento di un'altra novità di questa stagione, la Gialappa's Band. Di fatto per i tre si apre una parentesi "Mai dire Grande Fratello", con il filmato dei provini di Simona Izzo commentati a loro modo.

Da un trio a una coppia: Cecilia e Geremias Rodriguez, sorella e fratello di Belen, che gareggiano come un unico concorrente. I due entrano nella Casa e gli altri concorrenti sono sorpresi dalla presenza di Geremias, e qualcuno si lamenta del fatto che i due siano insieme. "Posso essere un angelo o il diavolo". Così si presenta Aida Yespica che dopo il video di introduzione si presenta in passerella in versione sexy, con canottina e tacchi vertiginosi. Ilary le dice che non la può fare entrare da sola, ci vuole un modello per lei... Gianluca Impastato. Per quanto "glamour" a loro tocca la ferrovia abbandonata... Vengono accolti da Bossari che fa gli onori... di casa. Mentre la poverà Carmen Di Pietro viene fatta aspettare in macchina a tempo indefinito, arriva Serena Grandi, icona sexy degli anni 80 grazie a Tinto Brass e poi tra i protagonisti de "La grande bellezza", film premio Oscar. Insieme a lei entra anche Ignazio Moser, figlio del campionissimo Francesco. Arriva poi il momento di Carmen. Le fanno incontrare un finto rapper di "fama mondiale", che si finge concorrente a sorpresa e la tratta malissimo: finge di non conoscerla, le dà della milf, allude senza troppi complimenti alla sua età. Ma Carmen è talmente agitata che, a parte un leggero fastidio, non bada a quello che le si dice, lei vuole solo "vedere la casa!!". Più lo scherzo prosegue e più lei dà segni di insofferenza, ma mantiene un aplomb ammirevole.

Tocca a un altro big della televisione anni 80: Marco Predolin. Entra in passerella fingendo di presentare i concorrenti per "Il gioco delle coppie vip". In realtà l'unico concorrente che gli tocca accogliere è l'ex tronista Luca Onestini che entra insieme a lui nella Casa. Luca potrebbe però dover scegliere tra due modelle, Carla e Ivana, che entrano nella Casa insieme ai due concorrenti. Cristiano accoglie i nuovi ingressi con grande entusiasmo e si dice sconvolto da "tanta bellezza". Poi si scusa con Ilary... "sono ubriaco! Tra una settimana ci ammazzeremo tutti ma adesso è tutto pronto e stiamo bene".

In realtà basta molto meno e già nella prima puntata, tra prove da superare e nomination, gli animi dei vip si accendono. Gli inquilini della Casa vengono divisi in due squadre (Rossa e Blu) per la prova del cactus e il team - con Malgioglio - perde e si aggiudica la settimana nelle stanze di "Tristopoli". Inutili le proteste del cantante, redarguito più volte dalla conduttrice che boccia l'idea dei fratelli Rodriguez di prendere il posto di Malgioglio che, a malincuore, mangia l'ultima tartina e lascia la Casa.

Divisi in squadre non solo per la prima settimana di reality show ma anche per le prime nomination. I due gruppi scelgono così i nomi di chi deve andare al televoto e, alla fine, i nominati sono 5: le belle modelle Carla e Ivana, Luca Onestini, Gianluca Impastato e Ignazio Moser.