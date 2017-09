Grande Fratello Vip, Ilary Blasi presenta i partecipanti

Torna, dopo il successo della scorsa stagione, il Grande Fratello Vip. Lunedì 11 settembre in prima serata su Canale 5, saranno ancora una volta Ilary Blasi e Alfonso Signorini a condurre il reality show. Grande novità di questa edizione sarà la presenza in studio della Gialappa's Band, pronti a intervenire nel corso delle dirette, commentando in modo tagliente e irriverente, quanto sta succedendo in studio e nella casa. «Una delle mie filosofie di vita è: ’non prendiamoci troppo sul seriò. Ma insieme a un aspetto ludico della trasmissione, che ha un’anima trash nel senso più nobile del termine, e che deve continuare ad avere, il programma riesce anche ad offrire sempre spunti e contenuti di grande umanità. Questo è uno degli aspetti che mi affascina e mi emoziona»- afferma Alfonso Signorini, durante la conferenza stampa all’interno della casa del GF Vip.

A varcare la porta rossa di « Grande Fratello Vip» saranno nuovi concorrenti famosi che convivranno per circa tre mesi e si contenderanno il montremi finale di 100.000 euro, di cui metà verrà dato in beneficenza. Saranno Veronica Angeloni, Daniele Bossari, Giulia De Lellis, Carmen Di Pietro, Lorenzo Flaherty, Serena Grandi, Gianluca Impastato, Simona Izzo, Cristiano Malgioglio, Ignazio Moser, Luca Onestini, Marco Predolin, Cecilia e Geremia Rodriguez e Aida Yespica.

Ma non è tutto, altri due concorrenti, due modelle, entreranno a sorpresa nella Casa. Anche in questa edizione, gli inquilini della Casa verranno spiati da 90 telecamere restituendo al pubblico una immagine molto insolita: nuovi disagi, trappole e imprevisti, metteranno alla prova le loro personalità. Vederli 24h su 24 in una convivenza «forzata», senza contatto con il mondo esterno e senza più riferimenti orari, farà emergere lati sconosciuti del loro carattere. Nella Casa del GF Vip non ci sarà nulla di scontato: si abbandoneranno le certezza quotidiane e i beni di prima necessità diventeranno una costante conquista. I concorrenti si incontreranno all’interno della Casa.

Molti di loro si conoscono già, altri solo di nome e, all’interno del loft di Cinecittà, nasceranno nuove amicizie, e se ne consolideranno altre e, potrebbero anche rompersi quelle già esistenti. Non sono però esclusi gli ingredienti fondamentali di questo gioco ovvero amore, flirt, simpatia e rivalità. Oltre alle finestre di day-time di Canale5 e Italia1, i telespettatori potranno seguire in diretta i protagonisti del reality vip, tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 10:00 alle 7:00 del mattino successivo) e La5 (dalle 23:15 alle 3:30). In studio, torna anche Alessandro Sansone, voce di R101, la radio ufficiale del programma, che si collegherà durante la serata con gli ascoltatori e i colleghi Francesca Bacinotti e Matteo Di Palma che contemporaneamente condurranno la puntata speciale di «Fuori di Grande Fratello Vip».