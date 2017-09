Defezioni dell'ultima ora. Il cantautore bergamasco Ivan Cattaneo e la bella ereditiera Elettra Miura Lamborghini hanno deciso di abbandonare il cast del Grande Fratello Vip. Il primo avrebbe deciso di rinunciare per via degli spazi chiusi ("Soffro di claustrofobia" avrebbe dichiarato), mentre della seconda ancora non si conoscono le motivazioni anche se qualche giorno fa la 23enne ha postato un video sul suo profilo Instagram dichiarando di essere stanca di far parte di questa tipologia di trasmissioni. La scorsa primavera Elettra è stata una concorrente del "GF Vip spagnolo" e poi ha partecipato a "Riccanza" in onda su MTV.