Un’esplosiva Ambra Angiolini, cordiale e sorridente, ha inaugurato a San Felice Circeo la kermesse Circeo Film Arte Cultura, di cui è direttore artistico il regista Paolo Genovesecon il coordinamento di Francesca Piggianelli. Nella serata di apertura, in piazzaLuigi Lanzuisi, presentati da Tosca d’Aquino e Matilde Brandi, sono stati premiati l’attore e cantante spagnolo Enrique del Pozo, il cantante Alessio Bernabei, mentre il Premio speciale per lo sport è andato al pugile Emiliano Marsili. Poi il palco è stato tutto per Ambra, look total black, che ha ricevuto il riconoscimento come Miglior Attrice dell’Anno per il film di Michele Placido, «7 minuti», a sua volta premiato come Miglior film sociale. E proiettato in piazza. Ambra si è detta felice di tornare al Circeo, dove tutto è cominciato, visto che vi girò alcune scene di «Saturno Contro» di Ferzan Ozpetek a cui deve la sua brillante carriera nel cinema.

A Vigna La Corte, incontro con Marco Giallini e Paolo Genovese intervistati da Gianluigi Superti. In piazza Lanzuisi, proiezione del corto sul mare «Goccia», con la regista Serena Di Marco e l’attore Gianmarco Bellumori, e poi, alla presenza del regista Roberto Capucci e di Ricky Memphis, Primo Reggiani, Francesco Apolloni e Francesco Montanari, di «Ovunque tu sarai». Special guest, Lillo Petrolo. Stasera, alla Vigna La Corte, incontro con Alessio Boni, presentato da Flora Canto. Dinanzi a Luca Barbarossa e Rolando Ravello, proiezione del campione di incassi «Perfetti sconosciuti», presenti ovviamente Paolo Genovese e gli attori Anna Foglietta e Marco Giallini.