Annullato il concerto con Al Bano, Romina furiosa si sfoga sui social

Brutte notizie per i fan di Al Bano e Romina. Il concerto previsto il 2 settembre a Porto Recanati è stato cancellato: ad annunciarlo è stata l'artista statunitense che, furiosa per la decisione non dipesa da lei, si è sfogata su Facebook pubblicando un post in cui ha precisato che quanto accaduto non è dipeso né da lei né dal suo ex marito ma dalla società che gestisce l'evento (la "Boss srl") ed ha rivelato che lei e Carrisi finiranno in tribunale.

In queste ultime settimane i due artisti sono stati impegnati in una tournée e l'appuntamento a Porto Recanati doveva essere l'ultima tappa italiana del 2017. Dopo le vacanze la Power e Al Bano ricominceranno il tour in giro per l'Europa: il prossimo 9 settembre si esibiranno a Lublin, in Polonia mentre il 28 a Zurigo.