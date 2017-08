Grande Fratello Vip, svelati i nomi dei concorrenti

Si avvicina il giorno di inizio del "Grande Fratello Vip", da settembre in onda su Canale 5, e le indiscrezioni sui futuri inquilini famosi della casa più spiata della tv diventano certezze. Dopo il dietologo Alberico Lemme, il cui nome come partecipante al reality è stato annunciato già alcune settimane fa, ecco spuntare le altre celebrità pronte a farsi guardare 24 ore su 24 dagli italiani. I sedici concorrenti ufficiali sono stati svelati in anteprima dal settimanale "Chi".

Fra tutti, spicca Serena Grandi: l'attrice, sex symbol degli anni '80 e '90 e tornata alla ribalta grazie al cameo nel film "La grande bellezza" di Paolo Sorrentino, secondo il gossip nostrano avrebbe dovuto sposarsi in autunno con Luca Iacomoni, ma, entrando nella casa, probabilmente dovrà rimandare le nozze.

Appare certo l'ingresso nella casa anche di Simona Izzo, attrice e doppiatrice nonché moglie di Ricky Tognazzi, che non è nuova ai reality visto che nel 2012 ha partecipato a "Pechino Express" in coppia con il figlio Francesco, avuto dal cantautore Antonello Venditti. Dopo settimane di rumors sembra ormai sicura anche la partecipazione di Cristiano Malgioglio, pure lui non estraneo all'avere intorno le telecamere tutto il giorno, visto che nel 2007 ha partecipato alla quinta edizione dell'Isola dei Famosi, ottenendo grande successo di pubblico. Passa, come lui, dall'Isola alla Casa, anche Aida Yespica: fu proprio il programma condotto da Simona Ventura, nel 2004, a farla conoscere al pubblico italiano.

Nel cast del Grande Fratello Vip, anche Carmen Di Pietro e Marco Predolin. Oltre a questi famosissimi personaggi della tv, data per certa la partecipazione di due più acerbi, provenienti dall'universo di "Uomini e Donne": il tronista Luca Onestini e la corteggiatrice Giulia De Lellis. Completano il quadro i conduttori Daniele Bossari e Marco Predolin.