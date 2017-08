Temptation Island, Selvaggia lascia la casa di Francesco: "È troppo gelosa"

Vento di crisi tra Francesco e Selvaggia? La coppia più seguita di Temptation Island è uscita dal programma promettendosi amore eterno, ma oggi sembra che tra i due le cose non vadano alla grande. A frenare sull'ipotesi matrimonio, lanciata durante il programma, è Francesco Chiofalo che ammette che Selvaggia Roma è andata via di casa. La causa delle loro discussioni è sempre la gelosia di lei: "Ha un problema con la gelosia - ha spiegato Francesco - Speravo diminuisse dopo il programma, invece è aumentata. Io non l'ho mai tradita, è solo una supposizione basata su alcune foto trovate sul telefonino. Se avessi voluto uscire dal programma con Desirée l'avrei fatto senza problemi, lei era presa sul serio da me. Il suo corteggiamento è stato utile per farmi capire quanto amassi Selvaggia".