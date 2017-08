Bruce Springsteen debutta a Broadway

E' ufficiale: il Boss farà il suo debutto a Broadway. Dopo giorni di voci (del New York Post, in particolare, che non sempre è considerato attendibilissimo) e nessuna smentita da parte dello staff di Bruce Springsteen, l'annuncio è arrivato direttamente sul suo sito internet. "Bruce Springsteen debutterà a Broadway in autunno con 'Springsteen on Broadway', un solo show al Walter Kerr Theatre", si legge in homepage. Gli spettacoli inizieranno martedì 3 ottobre, mentre la premiere ufficiale sarà giovedì 12: cinque spettacoli alla settimana, fino al 26 novembre. I biglietti saranno messi in vendita alle 10 del 30 agosto, esclusivamente attraverso il circuito Ticketmaster Verified Fan.

"Ho voluto fare alcuni spettacoli il più personali e intimi possibile. Ho scelto Broadway per questo progetto perché ha degli splendidi antichi teatri che mi sembravano la giusta ambientazione per ciò che ho in mente. Infatti, eccetto uno o due posti, i 960 posti a sedere del Walter Kerr Theatre sono probabilmente il luogo più piccolo in cui abbia suonato negli ultimi 40 anni. Nello spettacolo ci saremo solo io, la chitarra, il pianoforte, le parole e la musica. Parte dello show è parlato, parte è cantato. Seguirà liberamente la mia vita e la mia carriera. Il tutto, con l'obiettivo di regalare una serata divertente e di comunicare qualcosa di valore", scrive Springsteen sul sito.

"Bruce Springsteen - commenta Jordan Roth, presidente di Jujamcyn Theaters che possiede il Walter Kerr - è uno dei nostri più grandi narratori musicali, e Broadway è costruito proprio su questa tradizione. E' un'emozione unica per noi dare il benvenuto a bruce". Il team creativo dello show comprende la scenografa Heather Wolensky, la designer dell'illuminazione Natasha Katz e il designer del suono Brian Ronan.