Angelina Jolie perdona Brad Pitt, stop al divorzio

Gli appassionati di gossip e di storie d’amore a lieto fine, potrebbero avere una buona notizia. Pare infatti che la coppia d’oro di Hollywood, scoppiata nel 2016, in realtà sia in procinto di riunirsi. Si tratta dei Brangelina: Brad Pitt e Angelina Jolie, che a settembre dell’anno scorso avevano scosso i media internazionali con la notizia della loro separazione, si starebbero riavvicinando. Tanto che l’attrice avrebbe fermato le pratiche del divorzio.

A riportare la notizia è Us Weekly, secondo cui i due non hanno più consegnato i documenti necessari a ufficializzare la loro separazione. Il motivo, secondo la fonte citata dalla rivista, è che Angelina sarebbe ancora innamoratissima di Brad e quindi pronta a riaccoglierlo visto che è riuscito a disintossicarsi dalla sua dipendenza da alcol. Da almeno otto mesi l’attore, che per sua stessa ammissione beveva ogni giorno, non tocca più un goccio d’alcol, anche per amore della Jolie e dei loro figli. E, visto che questo era il desiderio dell’attrice e che proprio il vizio del marito l’aveva portata all’esasperazione, ora finalmente potrebbero esserci i presupposti per riunire la numerosissima famiglia.