Sinead O'Connor e il grido di dolore su Facebook: sono sola e malata

Da tempo è malata e soffre di depressione. La cantautrice irlandese Sinead O’Connor pubblica un lungo video sulla sua pagina Facebook e fa preoccupare i fan. Nel filmato, visualizzato oltre 900 mila volte, parla in lacrime con insistenza a sostegno delle persone che come lei soffrono di disturbi psichiatrici. Poi spiega, sconvolta, di essersene andata dall'Irlanda, e di vivere in un motel Travelodge "in culo al New Jersey, ho i calcoli renali, e non c'è assolutamente nessuno nella mia vita se non i miei dottori". Il video è stato condiviso su Facebook con lo hashtag #OneOfMillions

O’Connor dice di avere tre malattie mentali, che «sono un po’ come le droghe: se ne sbattono di chi sei». Parla della custodia di suo figlio, e accusa la sua famiglia di fregarsene di lei e di averla abbandonata e «trattata di merda», chiedendo che qualcuno venga a riprenderla. Non può tornare da sola in Irlanda, ha detto: «le persone con malattie mentali non possono prendersi cura di se stesse, gli altri devono prendersi cura di noi, idioti, non siamo come tutti gli altri». O’Connor ha aggiunto anche che «negli ultimi due anni la mia vita è girata intorno al non morire, e questo non è vivere. (…) Due anni di isolamento sono abbastanza, (…) non merito questo». Aggiunge di non volersi uccidere, e di lottare per sopravvivere.