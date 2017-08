Troppo odio, Albano difende Loredana Lecciso e chiude i suoi profili social

Troppi attacchi pieni di odio. Albano Carrisi decide di abbandonare il mondo social. E lo fa con una lettera pubblicata sui suoi profili. Carissimi Amici e “Nemici Heaters” - scrive Albano - ho deciso di prendere una giusta pausa di riflessione chiudendo i miei profili Facebook, Instagram e Twitter! I motivi sono evidenziati dalle assurde ed inaccettabili reazioni quotidiane piene di odio, rozzezza e violenza nei miei confronti e dei miei cari. L’architetto Elena Spiga, persona a me cara da quasi 40 anni, ha seguito con amore, dignità e verità il mio profilo e in tutti questi anni tutto ciò che ha scritto è frutto della mia voglia di verità. Metterla in croce come hanno fatto i “nemici heaters” è una ingiustizia che sgomenta la mia mente e la mia esperienza di vita. La vostra è una “Democrazia” senza quelle basi di umanità e signorilità a cui attingere quotidianamente. "Lo scrittore William Butler Yets ha scritto: Non previsto, per mancanza di coraggio intellettuale, che il mondo divenisse sempre più feroce - scrive ancora Albano - I migliori hanno perso la Fede, mentre i Peggiori ardono di passione rabbiosa!!! Dopo un infarto, una ischemia un’edema alle corde vocali, già sconfitto ci mancava solo questa guerra inutile, disgustosa e vergognosa! Peccato ma da lassù il Buon Dio guarda e Provvede con i Suoi tempi! Buone vacanza a tutti e rilassatevi se ce la fate!". Firmato Albano. Il popolare cantante poi aggiunge "Chiedo a tutti gli amministratori delle pagine che mi riguardano di rispettare questa pausa di riflessione non pubblicando più nulla".

Prima di questo ultimo post, Albano aveva dovuto difendere pubblicamente la compagna Loredana Lecciso, madre dei suoi ultimi due figli, dagli attacchi in rete per una foto pubblicata (da lei) il 30 luglio che ritraeva la coppia insieme.

La relazione tra Carrisi e la Lecciso, in verità, non è mai andata giù ai fan del cantante pugliese. E ora che è tornato a cantare in coppia con Romina Power, in molti devono aver sognato un ritorno di fiamma per la storica coppia della canzone italiana. I social network offrono un infinito spazi agli insulti e alle critiche più feroci. Così, Albano, per tutelare la sua famiglia e la sua privacy, oscura il suo mondo social. La Lecciso, ancora una volta, nel bene e nel male, riaccende i riflettori su di se (solo momentaneamente spenti da Romina).