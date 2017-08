Temptation Island, Alessio ci ricasca e il selfie in discoteca con le tentatrici fa il giro del web

Non sembra trovare pace la relazione tra Valeria e Alessio, coppia molto discussa- per i comportamenti di lui- del reality Temptation Island. Nonostante gli atteggiamenti di Alessio, Valeria ha deciso di uscire dal programma ancora fidanzata ma è bastato che lei partisse per tornare a casa dai genitori in Sardegna, per far cadere nuovamente Alessio in tentazione. Si è infatti dolcemente intrattenuto con due single del reality di Canale 5. A rivelarlo sono state le dirette interessate, postando le foto su Instagram. Stiamo parlando di Antonella Fiordelisi e di Desirée Maldera, rispettivamente tentatrici di Nicola Panico e di Francesco Chiofalo. Cosa farà Valeria al suo rientro dalla Sardegna?