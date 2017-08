Temptation Island, alla fine vince l'amore. E Selvaggia e Francesco conquistano i social

Temptation Island chiude senza regalare fuochi d'artificio. Le tre coppie rimaste in gioco, Alessio e Valeria, Antonio e Veronica, Francesco e Selvaggia, hanno deciso di abbandonare l'isola insieme. Al falò di confronto infatti dopo aver rivissuto su schermo i ventuno giorni all'interno dei rispettivi villaggi, le fidanzate hanno scelto di perdonare i tre uomini. Valeria ha concesso una seconda possibilità ad Alessio, così come Veronica ad Antonio, che con la single Antonella si era molto lasciato andare. Francesco e Selvaggia, i due "lenticchi" dell'isola, hanno regalato ai fan un gran finale scegliendo di tornare a Roma insieme.

Nell'ultima puntata anche una striscia dedicata a "un mese dopo", per vedere come stanno andando le diverse vite di coppia dopo Temptation Island. Tutto insieme e tra questi, a far molto discutere il web, la scelta di Rubén di tornare con Francesca. Il fidanzato friulano aveva deciso, dopo essere stato denigrato e definito "pollo" dalla fidanzata, di non continuare a stare con Francesca, abbandonando l'isola da solo. L'amore, tuttavia, ha avuto la meglio e oggi, a distanza di trenta giorni, i due sono tornati a vivere sotto lo stesso tetto. Temptation Island conclude così l'edizione 2017 e da appuntamento alla prossima, infuocata, estate.