Temptation Island: il gran finale tra addii, nuovi amori e un matrimonio

Resa dei conti a Temptation Island. Il reality che mette a dura prova la fedeltà delle coppie è giunto al gran finale. Questa sera infatti, alle 21,10 su Canale 5, andrà in onda l'ultima puntata. Il clima è rovente e la tensione nei due villaggi è alle stelle. Le coppie rimaste in gara sono tre: Francesco e Selvaggia, Alessio e Valeria, Antonio e Veronica.

Nella penultima puntata Nicola e Sara hanno scelto di andare al falò di confronto evitando così l'ultimo week end fuori con i rispettivi tentatori. Sara ha deciso di abbandonare il programma senza Nicola, accusato dal web anche per le sue frasi misogine. Ad un mese di distanza dalla registrazione del programma, Nicola sta tentando di recuperare il rapporto con la donna che dice di voler sposare. Ora i due, fuori dal progrmma, sembrano andare di nuovo d'amore e d'accordo e si sono fatti addirittura un tatuaggio di coppia.

Chissà come andrà a finire. Intanto. secondo i bene informati, tra Alessio e Valeria ci sarebbero ormai poche speranze di futuro insieme dopo cinque anni di fidanzamento, mentre Selvaggia e Francesco sarebbero i protagonisti di un incredibile colpo di scena. L'edizione 2017 di Temptation si concluderà con filmati e interviste ai concorrenti un mese dopo la fine della registrazione del programma. Le (ex) coppie spiegheranno, ad un mese di distanza, il motivo per il quale hanno preso la loro decisione...