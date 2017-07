Incidente in Puglia per Patty Pravo. La cantante, appena arrivata nel Salento, dove si trova in vacanza, è caduta accidentalmente e si è fratturata una spalla. Dopo cena a Santa Maria di Leuca, l'incidente e la corsa all'ospedale Carinal Panico di Tricase. Putroppo Patty ne avrà per 25 giorni perché ha riportato la lussazione alla spalla destra con frattura del trochite omerale. Vacanze finite, quindi, e niente bagni. La cantante avrebbe dovuto continuare il suo viaggio navigando verso le isole greche. Ai fan a mandato a dire che sta bene e di non preoccuparsi per lei.