È morto l'attore e sceneggiatore Sam Shepard

E' morto a 73 anni Sam Shepard, drammaturgo, attore, autore, sceneggiatore e regista. Shepard, affetto da qualche tempo dalla Sla, è morto ieri nella sua casa in Kentucky, circondato dai figli e dalle sorelle. Shepard è autore di ben 48 opere teatrali, oltre che di diversi libri, saggi e racconti. Ha anche ricevuto il Premio Pulitzer nel 1979 per il suo spettacolo Buried Child. E' stato inoltre nominato agli Academy nel 1983 come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione in Uomini veri.