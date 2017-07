Biondissima, con un fisico mozzafiato. Direttamente da Playboy ai Fatti Vostri, ecco chi sostituirà al fianco di Giancarlo Magalli, Adriana Volpe (ora passata alla conduzione di Mezzogiorno in famiglia dopo il litigio in diretta durante la striscia mattutina di Rai 2). Laura Forgia, bellissima modella di 24 anni, ha alle spalle una partecipazione a Pechino Express ed è stata la fianco di Teo Mammucari in Cultura Moderna oltre che Professore all'Eredità. Playboy le ha dedicato la copertina di luglio.