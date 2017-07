Il "Codice" digitale conquista tv e web

Il pubblico televisivo è cambiato o il web è in grado di far accendere la tv (o il computer, tablet, smartphone sullo streaming TV) a chi, come i giovani, la guarda sempre meno? Lo scopriremo solo analizzando i dati di ascolto di venerdì scorso. Il 28 luglio è partito il rilevamento e monitoraggio della tv su digitale, è andata in ferie la serie «complimenti per la connessione» e, contemporaneamente, su Raiuno alle 23.30 è andato in onda CODICE , il nuovo programma voluto da Andrea Fabiano sul mondo digitale complesso, condotto da Barbara Carfagna. La prima puntata ha ottenuto un buon 9,2% di share con un argomento da veri nerd: la blockchain, cioè la tecnologia alla base del bitcoin. In studio, con lei Federico Pistono, il futurist (colui che sulla base dei dati scientifico tecnologici disponibili offre una visione sul futuro da qui a dieci anni). Il programma, di Barbara Carfagna, Giuseppe Giunta, Barbara Gasperini, ha scalato rapidamente la web trend topic di twitter e dal quarto posto, a fine puntata, ha raggiunto il primo.

La partenza, un servizio dal Giappone dove il bitcoin è legale al pari dello yen, è di quelle che portano immediatamente a capire che quello che qui chiamiamo futuro altrove è già presente, come ripetono gli spot della trasmissione. In studio si è ripercorsa la storia della moneta, dal sale, la giada, l’oro alle banconote presentando le criptovalute come prossimo step. In Cina, si è visto, la smaterializzazione del denaro è tale che perfino i medicanti chiedono l’elemosina con il QRcode. Magistrati, bitcoiner, filosofi della moneta, startupper di successo del Fintech si sono alternati a costruttori italiani che vendono case in bitcoin, e a generosi donatori che fanno beneficenza per il terremoto in bitcoin in modo che le offerte finiscano dove devono arrivare senza rischi.

Dagli Stati Uniti si sono affrontati i temi della geopolitica, dell’impatto della blockchain su governi aziende e monopoli digitali, con interviste a personaggi controversi che vogliono usare protocolli come Ethereum per distruggere politica e sistema bancario. Fintech e Banca d’Italia hanno chiuso la puntata, Lasciando molte speranze e una certa inquietudine nei (nuovi?) spettatori di Raiuno, che potranno rivedere la puntata, rieditata e semplificata, il sabato alle 16.00. La seconda vita di Codice è nel web, dove gli argomenti, rieditati da Bruno Mastroianni e Vincenzo Faccioli Pintozzi in Italiano e in Inglese per Raiplay e il canale youtube della Rai prendono una nuova vita, eterna a differenza del palinsesto tv.