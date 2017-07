Dalla pista di Ballando con le stelle ai social, dagli insulti (reciproci) alle aule di tribunale. Selvaggia Lucarelli e il suo fidanzato avrebbero querelato per diffamazione Alba Parietti, chiedendole 180mila euro di danni. Lo riporta Dagospia e la conferma indiretta arriva dalla stessa Parietti che su Facebook ha chiesto ad "amici e sostenitori di fornirmi materiale inerente a carteggi e pubblicazioni fb di quel periodo. In 35 anni di carriera - prosegue la showgirl - non mi era mai accaduto di prendermi offese personali per 10 puntate e poi avere dalla persona in questione anche una richiesta danni". In seguito la conduttrice ha ringraziato i fan che le hanno mandato materiale utile alla sua causa.

La vicenda ha attraversato tutta la scorsa edizione del talent della danza di Rai 1. Prima i battibecchi tra la giudice Selvaggia e la concorrente Alba che calamitavano gli ascolti. Poi l'escalation sui social network culminata in un lungo post della Parietti: "Discutere con la Lucarelli è mettere merda in un ventilatore. Dopo la trovi dappertutto", scriveva la showgirl dopo il commento della Lucarelli a un post ("spero si faccia aiutare", relativo alla Parietti). Nel mirino dell'Alba nazionale anche il suo "degno fidanzato che scherza su bambini morti e persone gravemente malate", facendo riferimento a un vecchio post del fidanzato della Lucarelli.

A dimostrazione dell'entità che aveva raggiunto lo scontro c'è il fatto che Selvaggia Lucarelli abbia dato forfait alla finale di Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci.