Temptation Island, la tv dei tradimenti conquista i ventenni

Viene etichettato come «il reality dei sentimenti», il luogo deputato per testare la solidità di un legame sentimentale. Una sorta di «ultima spiaggia» dove approdano le coppie per decidere se prevedere un futuro insieme oppure se lasciarsi senza rimpianti ma tra rancori e polemiche. Dovrebbe essere tutto questo Temptation Island di cui ieri sera è andata in onda, su Canale 5, la quinta delle sei puntate previste. L'edizione attuale, in termini di ascolto, ha fatto registrare share del 18% e, dall'analisi dei dati Auditel, si evince che il trend più affezionato al reality è il pubblico dai 15 ai 24 anni. Un pubblico giovane che si sta affacciando alla vita di coppia, che sta scoprendo l'amore nella realtà e compie, involontariamente, l'errore di proiettare le proprie esperienze nelle contorte e non sempre schiette dinamiche sentimentali di Temptation island. In qualche modo, quindi, vi si riconosce.

Alla base del reality c'è un meccanismo micidiale: sei coppie di fidanzati, senza figli avuti insieme, accettano di vivere alcune settimane in un resort di lusso. Ma il soggiorno avviene separatamente: le «fidanzate» sono posizionate in una parte del villaggio, i «fidanzati» in un'altra. Accanto alle ragazze ed ai ragazzi ci sono però sei single tentatori e sei single tentatrici che cercheranno, con i mezzi di cui dispongono (in genere un fisico statuario messo sempre in bell'evidenza) di dividere le coppie. Significa che i fidanzati entrati insieme, potranno uscire separatamente dopo aver rotto il legame che li univa. È la gelosia il motore che muove il reality: i partner, ogni sera, sono chiamati, separatamente, a riunirsi intorno ad un falò sulla spiaggia. Qui il conduttore Filippo Bisciglia, ex gieffino,mostra loro dei video in cui sono ripresi i comportamenti dei rispettivi compagni.

Sono caduti in tentazione? Hanno resistito alle sirene del tradimento? Tutto questo scatena furiose crisi di gelosia amplificate, magari, da frasi dette in momenti di rabbia e in contesti sbagliati. Finora sono state due le coppie uscite dal programma: Camilla e Riccardo provenienti da Uomini e donne di Canale 5, sono andati via insieme, mentre Francesca e Ruben si sono lasciati. E' accaduto la scorsa settimana. Sul confronto che hanno avuto i due ex fidanzati, si è basata la maggior parte della puntata.

Ruben si è sentito offeso dalle parole di disprezzo pronunciate da Francesca e ha deciso di rompere il legame. Lei è pentita e cerca disperatamente di riconquistarlo in un discutibile e tormentato faccia a faccia dalle atmosfere telenovelistiche.

Primi piani sul volto contrito e supplicante di lei e su quello durissimo di lui che non recede dalle proprie posizioni. La regia pronta a sottolineare i particolari maggiormente strappa-audience.

In un periodo in cui i legami sentimentali appaiono, purtroppo, fragili e insicuri, ci sarebbe bisogno di corretti modelli educativi e comportamentali per incentivare, nella coppia, dialogo e confronto all'insegna del rispetto reciproco. La tv, anche quella commerciale, avrebbe il dovere di lanciare messaggi positivi soprattutto ai giovanissimi che tendono ad identificarsi nei personaggi del reality. Personaggi, tra l'altro, spesso già noti per la partecipazione ad altri programmi come Uomini e donne. Temptation island con le dinamiche tra gelosie, tradimenti, rancori, voglia di vendette, mette a dura prova la fragilità psicologica di quella fascia under 20 che si affeziona ai personaggi e li eleva al rango di modelli.