Joe Barbieri e il suo "Origami" alla Casa del Jazz di Roma

"Ho intitolato questo disco "Origami" perché gli origami e l'arte giapponese di piegare la carta riescono perfettamente a unire gli estremi, ad essere complessi ma anche semplici, a dare la sensazione di energia ma allo stesso tempo anche di fragilità. Tutto questo rappresenta bene la mia musica in questo mio personale momento" così Joe Barbieri ci aveva descritto, in occasione dell'uscita, il suo nuovo album "Origami" che presenterà dal vivo in un concerto in programma stasera alla Casa del Jazz (viale di Porta Ardeatina, 55, Roma).

Artista dalla grande sensibilità e capacità creativa Barbieri torna ad oltre due anni di distanza dal precedente "Cosmonauta Da Appartamento” con questo suo quinto album di inediti contenente undici intense canzoni, alle quali prendono parte anche alcune eccellenze della musica italiana come Paolo Fresu. "Non vedo l’ora di affrontare il live di stasera - ha dichiarato Barbieri-sarà la prima volta per me alla Casa del Jazz. Per l’occasione proporremo al pubblico tutto il nuovo album, vecchi pezzi e qualche sorpresa".