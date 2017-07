In ospedale per un malore, Nino Frassica tranquillizza i fan: sono un leone

Nino Frassica con i suoi Plaggers si sarebbe dovuto esibire a Monteiasi, Taranto, in piazza Piazza Papa Giovanni XXIII, per una serata di beneficenza. Ma per un malore ha dovuto dare forfait. Oggi il comico siciliano ha tranquillizzato tutti sul suo stato di salute, con la consueta ironia. "Amiche e amiche sto bene benissimo. Ieri in Puglia con quel caldo ho bevuto una bevanda ghiacciata-disgraziata e mi son sentito male, una flebo (la flebo del sabato sera) all'ospedale di Grottaglie (grazie a tutti) mi ha fatto sentire bene", racconta Frassica in un post su Facebook.

"Adesso sto bene mi dispiace per tutta la gente che non ha potuto vedere il mio spettacolo", si legge nel post in cui mostra un fotomontaggio da domatore di leoni: "Grazie a chi si è preoccupato per me, sto bene come un leone...".