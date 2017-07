Addio a Romero, regista cult de "La notte dei morti viventi"

Si è spento a 77 anni il regista statunitense George A. Romero, maestro dell'horror legato soprattutto al filone "zombie movie". Tra i suoi titoli più famosi "La notte dei morti viventi" (1968), divenuto film di culto. Romero, che aveva 77 anni, era malato di cancro ai polmoni. In passato aveva collaborato spesso con Dario Argento. Un sodalizio nato dalla collaborazione per il montaggio di "Zombi" proseguito nel 1990 per "Due occhi diabolici", omaggio dei due registi a Edgar Allan Poe.

I familiari di Romero hanno fatto sapere che il regista si è spento sulle note della sua colonna sonora del film di John Ford "Un uomo tranquillo" del 1952 accanto la moglie Suzanne Desrocher e la figlia Tina.

La carriera del regista, nato a New York nel Bronx da padre cubano e madre lituana, è legata alla triolgia degli zombie. "La notte dei morti viventi" nasce grazie ai soli 10mila dollari raccolti insieme ad un gruppo di amici. Nel 1978 arriva "Zombi" e nel 1985 "Il giorno degli zombi".