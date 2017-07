"Rimorchiare a Roma sud" è da applausi

Un pariolino che si trasforma, nel look e nella parlata, in un ragazzo di Roma sud per conquistare una coetanea della zona. Lorenzo Tiberia e Leonardo Bocci, in arte gli Actual, hanno spopolato su Facebook con "Rimorchiare a Roma sud". Il corto, che fa parte di una trilogia di successo, è stato presentato ieri a "SabaudiaFilm.COMmedia". I due attori romani si sono conosciuti 7 anni fa in una scuola di recitazione, dando poi vita a un sodalizio iniziato con un video sul Fantacalcio romanista. Da quel progetto virale ne sono nati altri fino a "Rimorchiare a Roma nord". "Quelli di Roma nord non esistono. So' quelli di Roma sud che hanno fatto i soldi" dice un tipo a bordo di un’auto alla fine del corto. A questo lavoro ne è seguito un altro ambientato nel mezzogiorno della Capitale che ha conquistato il popolo del web. La serie sul "rimorchio" nasce dall'idea di "giocare su degli stereotipi - racconta Bocci - Io sono di Roma nord, zona alla moda dove si fanno gli aperitivi e si mangia sushi. Lorenzo è di Roma sud, più verace e genuina".