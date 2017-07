A "Star Cuoc" l'antieroe debutta ai fornelli

Ha debuttato in anteprima ieri sera a Sabaudia la puntata zero di «Star Cuoc», web serie diretta da Dario Acocella. Presenti al Festival di «SabaudiaFilm.COMmedia» i due protagonisti: Fabrizio Sabatucci (che ha anche scritto la serie insieme a Roberto Deidda, autore del programma radiofonico con Lillo e Greg «Seiunozero») e Riccardo De Filippis.

«Una sera a cena con Roberto ci è capitato di parlare dell’affollamento in televisione di programmi dedicati alla cucina. Ma anche di come ogni anno tornassero sul grande schermo i film delle saghe di «Star Trek» e «Star Wars». È nata così l’idea di mettere insieme questi due mondi» spiega a «Il Tempo» Sabatucci. La storia è quella di «due antieroi, due cuochi sfigati di Roma - li definisce il protagonista e autore - che vengono mandati in missione su Vega, il pianeta dei vegani». Alla puntata ambientata nella cucina di un’astronave - dal titolo «I Romulani» con guest star Giancarlo Ratti - ne seguiranno molte altre che Sabatucci e Deidda stanno già scrivendo, per realizzare una divertente web serie (di circa una quarantina di episodi) prodotta da Azteca di Giuseppe Andreani. Ogni puntata accoglierà «un ospite d'onore». Tra coloro che hanno già aderito al progetto ci sono, tra gli altri, Lillo, Michela Andreozzi e Max Tortora.