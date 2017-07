Conto alla rovescia per il gran finale della terza edizione di "SabaudiaFilm.COMmedia". La sesta giornata della manifestazione ha visto protagonisti della kermesse - oltre al produttore Pietro Valsecchi, uno dei giurati di quest'anno - Paola Cortellesi e Riccardo Milani. La coppia (anche nella vita) ha presentato ieri sera a Sabaudia la commedia in concorso "Mamma o papà?". Un film non proprio "politically correct" nel quale moglie e marito (Cortellesi e Antonio Albanese) decidono di divorziare, litigandosi i tre figli. In realtà, però, la guerra tra i due è per "scaricare" all'altro la prole. Alla coppia è stato consegnato il "Premio Oasi di Kufra" per essere riusciti a raccontare in un gioco di squadra la realtà del nostro Paese, rinnovando il linguaggio della commedia all'italiana, mantenendone il presupposto della narrazione e della difficoltà del vivere che nei loro film è espressa al meglio, senza sfiorare mai la retorica, ma anzi riuscendo a consolarci e a farci sorridere delle nostre paure, dei nostri vizi e del disagio esistenziale.

La penultima giornata del festival si apre alle 17 al Teatro Fiamme Gialle con il documentario di Carlotta Cerquetti "Harry's Bar" sull'imprenditore veneto Giuseppe Cipriani e prosegue alle 18 con il dibattito "Se il lavoro nobilita l'uomo quanto il cinema nobilita il lavoro?" alla presenza del ministro della Pubblica istruzione Valeria Fedeli, Ricky Tognazzi, Simona Izzo e Leo Gullotta. La serata nella piazza del Comune inizia alle 21 con la web serie "Rimorchiare a Roma Sud" con Leonardo Bocci e Lorenzo Tiberia. A Giuliana De Sio sarà consegnato il "Premio Monica Scattini", mentre Leo Gullotta riceverà il "Premio Paolo Villaggio" dalla figlia Elisabetta. Seguirà la proiezione dell’ultimo film in concorso "L'ora legale" di Ficarra e Picone.