Parco Da Vinci, Notte Bianca con Rovazzi e The Kolors

Una Notte Bianca targata Fabio Rovazzi e The Kolors quella che accoglierà i suoi ospiti al Parco Commerciale Da Vinci domani, giovedì 13 luglio dalle ore 21. Una serata completamente gratuita dove gli artisti si alterneranno sul palco per dar vita ad uno spettacolo divertente e di sicuro successo.

Fabio Rovazzi si è fatto conoscere su internet attraverso i suoi profili, ma la grande notorietà arriva a febbraio 2016 con la pubblicazione del video “Andiamo a comandare”, il brano diventato il tormentone che ha segnato l’estate del 2016 raggiungendo i cinque dischi di platino. Un successo subito bissato con il secondo brano, “Tutto molto interessante”, pubblicato a dicembre, mentre è appena uscito “Volare”, cantato insieme a Gianni Morandi, che si candida a diventare la canzone più ascoltata di questa estate 2017.

Diversa, invece, la storia dei The Kolors, gruppo formatosi a Napoli nel 2010 e composto da Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Daniele Mona (sintetizzatore e percussioni) e il cui successo ha inizio nel 2015 con la vittoria della quattordicesima edizione del talent show “Amici” di Maria De Filippi. È proprio durante la partecipazione al programma, con l’uscita del singolo “Everytime”, che i The Kolors arrivano al vertice di tutte le classifiche di vendita e ascolto. Ora, finalmente, dopo un’attesa lunga due anni, The Kolors hanno pubblicato il 19 maggio l’album successivo al quattro volte platino “Out”, con i nuovi brani che verranno cantati al Parco Da Vinci, prima – e l’unica ancora comunicata – tappa su Roma e provincia del tour del gruppo.

La Notte Bianca del Parco Commerciale Da Vinci è un appuntamento ormai consolidato dell’estate a Roma e del suo litorale, crescendo sempre di più in termini di affluenza dei visitatori. Le precedenti edizioni hanno visto ospitare artisti di grande livello come Enrico Montesano, Riccardo Rossi, Max Giusti, Andrea Perroni e Marco Marzocca nel 2014, Maurizio Battista e gli Stadio nel 2015 e infine nel 2016 con ospiti del calibro di Ron, Michele Zarrillo e Umberto Tozzi.

Il 13 luglio si potrà trascorrere una serata all’insegna della spensieratezza lungo i viali all’aperto del grande Parco Commerciale: sarà possibile fare shopping fino alle 22.00 e approfittare dei saldi estivi, ascoltare buona musica con Fabio Rovazzi e i The Kolors e magari concludere con una sosta in una delle tante ristorazioni del Parco Da Vinci.