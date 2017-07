Temptation Island 2017, il triangolo è servito

Le coppie diventano triangoli. Temptation Island entra nel vivo e non fa sconti a nessuno. Nella terza puntata del reality, la fedeltà è messa a dura prova ed avanzano i terzi incomodi.

La tentatrice Carmen è diventata il punto di riferimento di Alessio che sembra aver dimenticato di essere costantemente sotto l’obiettivo delle telecamere e che nel villaggio accanto la fidanzata Valeria segue a distanza la storiella del compagno. Valeria, che fatica a lasciarsi andare, è bloccata dai video che le vengono recapitati. Nelle clip si vede Alessio senza freni nei confronti di Carmen: dai balli ai bagni in piscina e al mare.

Tra i due si è instaurato un feeling che la stessa Valeria non nega ma è quando le viene proposto l’ennesimo video nel quale vede Alessio ad un passo dal bacio e sente pronunciare la frase “Se non la smetti ti metto la lingua in bocca” che Valeria decide di metter giù lo schermo e non volerne più sapere del fidanzato. La storia è inevitabilmente segnata e Valeria appare intenzionata a chiudere, per quanto doloroso possa essere, il rapporto con Alessio. Ha tradito la sua fiducia e dimostra di non rispettare chi, dall’altra parte dello schermo, sperava di uscire dal reality insieme e costruire finalmente la tanto sognata famiglia.

Un’altra single invece continua a far soffrire Sara. Nicola ha occhi solo per Antonella. Decisamente sui generis è invece la tentatrice che approda sull’isola per Ruben. Il giovane friulano ha chiesto aiuto alla produzione per far ingelosire Francesca. Il risultato è stato un cambio look, un’iniezione di autostima e una tentatrice, in realtà attrice, che sbarca a Temptation Island appositamente per Ruben. La mission è far vedere a Francesca che il suo fidanzato è in grado di tirar fuori grinta e carattere e che anche lei, se continua a darlo per scontato, rischia di perderlo. Infatti Francesca ci casca e, come mandato in onda nelle anticipazioni di lunedì prossimo, chiederà il falò di confronto con Ruben.

Si complica invece il rapporto tra Francesco e Selvaggia. Durante il programma vengono fuori i loro problemi economici. Francesco rinfaccia alla fidanzata di “averlo messo sul lastrico” e “di non lavorare”. Terreno fertile per la single Desiree che riesce ad attirare sempre più l’attenzione di Francesco. Nella quarta puntata di Temptation Island Veronica e Antonio cercheranno di capire perché il loro rapporto non funziona e perché Veronica non riesce ad accettare il ruolo di genitore.