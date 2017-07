Temptation Island 2017, da un selfie la verità su Sara e Nicola

Uno scatto su Instagram mette svela il gran finale di una delle coppie più in crisi di Temptation Island. La fotografia, postata sul social, ritrae Sara Affi Fella e Nicola Panico, una delle coppie più discusse di questa edizione, insieme. In abiti da sera, sorridenti e molto affiatati, il selfie pubblicato da Sara sta facendo molto discutere e lo scatto, accompagnato dalla didascalia "Buonasera, in love" sembra fugare ogni dubbio.

A dispetto delle immagini, lacrime e accuse che sono andate in onda nel corso dell'ultima puntata, i due appaiono invece in piena sintonia, come se nulla fosse mai accaduto. Eppure Nicola ha detto più volte di non riconoscere nella sua fidanzata "la piccolina che ho cresciuto". Va su tutte le furie quando nei video vede Sara con la sigaretta. E poi non sopporta di vederla ballare con i tentatori, quando con lui si sarebbe sempre rifiutata di farlo. Sara invece non è felice della sintonia tra il suo fidanzato e la tentatrice Antonella Fiordelisi. "Non so se uscirò da solo o con Antonella" ha detto Nicola ferendola e facendola piangere a dirotto. E adesso, davanti all'immagine che li ritrae di nuovo insieme, in tanti stanno criticando la scelta.