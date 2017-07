Jovanotti, Subsonica e Negramaro insieme in sala di registrazione

Che succede nello studio di registrazione Newkarakorumstudio di Cortona? Succede che Jovanotti, Samuel e Giuliano Sangiorgi, sono lì tutti insieme. Lorenzo, che sta lavorando al suo prossimo album, ha postato la foto di loro tre sul suo profilo Instagram, proprio con l'hashtag #chesuccede.

E subito è partito il tam tam tra i fan. Tutti a chiedersi cosa riserverà, per l'appunto, il prossimo cd di Cherubini. Che sia previsto un pezzo a tre con il cantante dei Negramaro e quello dei Subsonica? In fondo Jova non è nuovo alle collaborazioni con i due artisti. Ha già lavorato in passato con Sangiorgi e con Samuel ha scritto "La statua della libertà", inserito nell'ultimo album di quest'ultimo. Se il trio canterà insieme prossimamente lo sapremo presto.