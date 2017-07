Al "Sabaudia Film" il primo Fantozzi e l'ultimo Rubini

Grande successo di pubblico per il "SabaudiaFilm.COMmedia". La terza giornata del Festival tra le dune ha aperto inaugurando la rassegna "Cinema e Lavoro": al Teatro "Fiamme Gialle" è andato in scena il primo "Fantozzi", quello del 1975 diretto dal grande Luciano Salce, omaggio a Paolo Villaggio.

Poi, ad alzare il sipario della serata dedicata al concorso ufficiale, è stato Sergio Rubini protagonista de "La stoffa dei sogni", la bella commedia di Gianfranco Cabiddu con lo stesso Rubini ed Ennio Fantaschini. Il film è liberamente tratto dalla pièce "L'arte della commedia" di Eduardo De Filippo e dalla sua traduzione in napoletano de "La tempesta" di William Shakespeare. Poi rivela anche i progetti futuri. "Ancora un film, che comincio tra qualche giorno per la regia di Pippo Mezzapesa, e poi la mia prima regia di un'opera lirica, la Carmen per il teatro Coccia di Novara" racconta l'attore. Nel corso della serata per la sezione dedicata alle serie web è stato proiettato "The Pills - La clinica dell’onestà" di Luca Vecchi.