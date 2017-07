Sabaudia Film 2017, il divertimento continua con "Mister Felicità" di Siani

Prosegue all'insegna del divertimento "SabaudiaFilm.ComMedia", il festival cinematografico in scena sul litorale laziale. "Mister Felicità" di Alessandro Siani è stato il secondo film in concorso proiettato sul maxischermo della kermesse. Ospite della serata uno degli attori della pellicola, Yari Gugliucci, che si è definito un "malincomico" e ha annunciato il suo debutto a settembre in teatro con uno spettacolo su Totò.

In apertura c'è stata la proiezione di "Sbratz" diretta da Luca Vecchi, che ha parlato della sketch comedy (autoprodotta) tutta al femminile insieme a Marco Castaldi, curatore della rassegna dedicata alle web series. "La comicità non è solo maschile. Questa serie è scritta da donne e io mi sono messo al loro servizio" ha spiegato Vecchi. Spazio anche al ricordo di una grande attrice scomparsa ieri, Elsa Martinelli. "SabaudiaFilm.ComMedia" proseguirà domani alle 18 con il primo film della rassegna sul mondo del lavoro: "Fantozzi" di Luciano Salce, un omaggio a Paolo Villaggio scomparso la scorsa settimana.