Temptation Island: Asia Nuccetelli contro Selvaggia, scoppia la guerra sui social

"Temptation Island", la tensione corre sui social. Scoppia la lite a distanza tra due romane: Selvaggia e Asia Nuccetelli. La figlia di Antonella Mosetti non ci ha pensato due volte e durante la messa in onda della puntata le ha dedicato una Instragram Stories commentando i giudizi di Selvaggia sulla single Desirèe Maldera che, sull'isola delle tentazioni dove sono sbarcate le coppie protagoniste del reality dell'estate, ronza intorno al muscoloso fidanzato Francesco Chiofalo. E proprio quel "quanto sei brutta" non è andato giù alla ex concorrente del Grande Fratello Vip che, senza mezzi termini, ha dichiarato che la bionda tentatrice è senza dubbio più bella di Selvaggia.

Non è mancata, a stretto giro, la replica sgrammaticata di Selvaggia, rientrata a Roma dopo aver finito di registrare il reality:

"Asia non c'era bisogno di dire e sottolineare questa cosa. Se dicessi qualcosa di intelligente invece di dire certe baggianate sarebbe meglio… Nella vita reale i problemi sono altri… Mi devo subire le s*******e su chi è bella? Ma ce la fai???".

Ma Selvaggia non è l'unica a doversela vedere col web. Dopo la seconda puntata e le continue lamentele di Francesca nei confronti del fidanzato Rubén, i followers l'hanno presa di mira dandole dell'arrampicatrice sociale e dell'opportunista. Il popolo dei social si è schierato in difesa di Rubén. La domanda che si fa il pubblico è se abbiano lasciato il programma insieme oppure abbiano deciso di lasciarsi. Alcuni indizi sui profili Facebook sembrerebbero rivelare cosa sia accaduto durante il falò di confronto. Negli scorsi giorni c'è chi ha notato i like di lei ai post del giovane Invernizzi che, dal canto suo, ha espresso diversi like ai commenti di difesa di Francesca.