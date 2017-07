Nell'ultimo decennio YouTube è diventato il polo dell'intrattenimento per il pubblico più giovane. L'edizione 2017 del "SabaudiaFilm. ComMedia" dà spazio ai giovani, a internet e ai nuovi linguaggi grazie alla sezione a cura di Marco Castaldi "Last but not least", che prevede la proiezione di corti e piccole commedie 2.0.

L'8 luglio ad alzare il sipario del ricco programma di appuntamenti è "Frattaglie!" con l'episodio pilota di "6ix. Sei serial killer. Undici vittime. Una sola follia" (regia Marco Castaldi). Presentano Marco Castaldi e Marianna Di Martino. La web serie composta di sei episodi in stile crime/horror racconta la follia omicida vista con gli occhi dell'assassino. Un mix di generi che spaziano dal pulp alla commedia. Marco Castaldi torna alla regia di una web serie dopo il grande grande successo de "Il Camerlengo". La protagonista di "Frattaglie!" è Marianna Di Martino, vincitrice del premio come miglior attrice al "Terminillo Film festival 2017".

Il 9 luglio appuntamento con "Sbratz" (regia Luca Vecchi). Presentano la serie Luca Vecchi e Marco Castaldi.

Il 10 luglio "The Pills - La clinica dell'onestà" (regia Luca Vecchi). Presenta la serie Luca Vecchi.

L'11 luglio "Desesperados" (regia di Ludovica Lirosi). Presentano la serie Ludovica Lirosi e Luis Molteni.

Il 12 luglio "Star Cuoc" (regia di Dario Acocella). Presenta la serie Fabrizio Sabatucci.

Il 13 luglio "Esami" (regia di Edoardo Ferrario). Presenta la serie Edoardo Ferrario.

Gran finale il 14 luglio con "Rimorchiare a Roma Sud" (regia di Paul Brasco). Presentano la serie Leonardo Bocci e Lorenzo Tiberia.