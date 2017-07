Gelosie, liti e tradimenti: così Temptation Island trionfa in tv e sui social

Amore, gelosie, liti e tradimenti. Così la terza stagione di "Temptation Island", il format di Canale 5 che mette alla prova le coppie di fidanzati, si è rivelato un successo. La seconda puntata l’ha consacrato come il programma più visto della serata con 3.540.000 spettatori, soprattutto giovanissimi. Insomma, tutti incollati davanti alla tv a godersi prima il lieto fine di Camilla e Riccardo, la coppia famosa di "Uomini e donne" che ha scelto di abbandonare quasi subito il reality per non "scoppiare" dopo appena sei mesi di fidanzamento. E poi l’ennesima crisi di nervi di Selvaggia, la ragazza del muscoloso personal trainer Francesco, il più corteggiato sull’isola delle tentazioni.

Le cinque coppie rimaste in gara vivono infatti "separate" e circondate da single pronti a stuzzicare i pensieri più segreti, quelli che non andrebbero mai rivelati. Tantomeno davanti alle telecamere. I filmati delle giornate trascorse lontani vengono riproposti ai fidanzati e, puntualmente, mandano in crisi i ragazzi tra clip che immortalano massaggi in riva al mare e balli serali scatenati. C’è chi come Valeria potrebbe decidere di andar via prima della terza puntata di lunedì prossimo dopo sentito il fidanzato Alessio chiedere alla tentatrice Carmen di appartarsi in un luogo senza telecamere. Poi c'è Sara, la bella riccia 21enne sempre più delusa dal suo Nicola (34 anni): guarda i filmati e non lo riconosce più. "Non è lui" ripete a Filippo Bisciglia il conduttore del reality. Ma poi è il video che la riprende mentre fuma con uno dei ragazzi single a mandare su tutte le furie il fidanzato. Tra le coppie in gioco spunta pure il prossimo tronista di "Uomini e donne" (l’altro programma di Maria De Filippi): è Rubén, il disprezzato ragazzo di Francesca. "Non ha carattere e personalità" ripete in continuazione la compagna davanti alle telecamere. E lui sui social, dove il reality trionfa a colpi di tweet e post, diventa un eroe.