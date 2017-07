Il nuovo amore di Ambra Angiolini è ormai sulla bocca di tutti. In poche ore la notizia della love story con Massimiliano Allegri - svelata dalla rivista “Chi” - ha fatto il giro del web e non solo. Ma l’attrice romana da Ciné (le Giornate professionali di Cinema) di Riccione glissa sull’argomento e preferisce parlare solo di lavoro. Dal premio ricevuto ai Ciak D’Oro come Best Comedian femminile dell’anno per il film sentimentale “La verità, vi spiego, sull’amore” di Max Croci alla nuova commedia che la vedrà protagonista insieme a Pietro Sermonti “Terapia di coppia per amanti”, nelle sale il prossimo ottobre. Tra le novità di questo periodo per Ambra (oltre ad Allegri), c’è anche la musica. A quasi vent’anni dalla sua ultima performance, è tornata a cantare nel singolo "Io te Francesca e Davide” al fianco di Syria. Lei che un cantante lo ha avuto in casa per anni (l’ex marito Francesco Renga) e aveva promesso di non farlo più. Ma l’attrice assicura: “Nessun pericolo! Non uscirà un mio disco. A 40 anni penso di potermi divertire senza imbarazzo”.

La Angiolini è tra i primi ospiti ad arrivare sulla riviera romagnola per la settima edizione di Ciné. Martedì sera a piazzale Ceccarini ha ricevuto il CinéCiak d’Oro per l'interpretazione di Dora nella commedia di Croci. Un film, tratto dall’omonimo romanzo della torinese Enrica Tesio e dal suo blog di successo TiAsmo, che racconta delle difficoltà di una donna 35enne di fronte alla separazione dal marito. Galeotto è stato proprio il set de “La verità, vi spiego, sull’amore” per l’ex di “Non è la Rai” e l’allenatore della Juventus. I due si sono conosciuti a Torino qualche mese fa durante la lavorazione del film dando il via a una storia d’amore che è rimasta nascosta fino allo scoop di “Chi”, documentato da una serie di scatti rubati all’Argentario. Della sua fresca passione, però, Ambra...

