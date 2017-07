Un altro addio, un tradimento e poi anche un matrimonio. "Temptation Island" è indiscutibilmente il reality estivo più seguito della tv: il boom di ascolti registrato per la seconda puntata del format Mediaset condotto da Filippo Bisciglia l'ha consacrato come il programma più visto (3.540.000 spettatori).

Così mentre scoppia la polemica sulla decisione di Riccardo e Camilla (la coppia famosa di "Uomini e Donne") di abbandonare lo show dopo il falò, sul web circola la notizia che Rubén, il fidanzato (tanto disprezzato) di Francesca ("Non ha carattere e personalità" racconta in continuazione la compagna davanti alle telecamere), sarà il prossimo tronista di Maria De Filippi.

Ma nella clip che anticipa il terzo appuntamento con il reality delle coppie un'altra delle ragazze sembra pronta a lasciare il programma: Valeria, in lacrime, fa i bagagli dopo aver sentito il fidanzato Alessio dire di non sentire affatto la sua mancanza e averlo sentito chiedere alla tentatrice Carmen di appartarsi lontani dalle telecamere. E poi c'è Sara la riccia 21enne sempre più delusa dal suo Nicola (34 anni), non lo riconosce più e ripete: "Non è lui". Ma il video che la riprende mentre fuma con uno dei ragazzi single manda su tutte le furie il fidanzato che la definisce "un poco di buono" scatenando l'ira dei social.

La tentatrice Desireè mette invece sempre più a dura prova i nervi di Selvaggia (ormai le sue facce sono diventate virali sui social). La sportiva col fisico scolpito non sembra riuscire a vivere bene l'isola e la lontananza dal suo "lenticchio" Francesco. Piange sempre, è disperata ma i profili social della protagonista del reality di Canale 5 sembrano fornire alcune prove che farebbero pensare a un lieto fine e a fiori d'arancio imminenti.