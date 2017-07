Dinner in white Arte e cucina a Palazzo Chigi

"Dinner in white" è l'appuntamento imperdibile nello splendido Palazzo Chigi di Ariccia, venerdì 7 luglio 2017 dalle ore 18.30 alle ore 22.30. La serata è uno dei molteplici eventi previsti nell’ambito della programmazione 2017 del progetto In_NovaMusEUm - Museums come back to local community through Art &Food, sostenuto dal programma comunitario Europa Creativa, unitamente all’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio.

In_NovaMusEUm è un progetto di cooperazione gestito dal Centro Europeo Turismo e Cultura insieme a 4 partner provenienti da Albania, Grecia, Portogallo e Svezia. Il suo obiettivo è creare una rete di musei europei, situati in aree periferiche, che lavorano insieme alle comunità locali e a giovani artisti sui temi di Arte e Cibo. Un modo efficace per valorizzare il patrimonio culturale e per renderlo fruibile al grande pubblico, utilizzando sia le strategie di avvicinamento di nuovi pubblici, sia il mezzo digitale.

L’iniziativa si ispira al “Dîner en Blanc” ideato nel 1998 a Parigi da François Pasquier: una cena elegante tra amici al Bois de Boulogne, ai cui invitati venne chiesto di indossare abiti bianchi per essere facilmente riconoscibili. Da allora l’idea è stata replicata in tutto il mondo raccogliendo enormi consensi da tutte le fasce di età.

La manifestazione – che avrà inizio alle ore 18.30 per concludersi alle ore 22.30 circa - comincerà con una breve presentazione del progetto In_NovaMusEUm, delle sue finalità e delle iniziative finora realizzate con i musei dell’area dei Castelli Romani. Seguirà un’introduzione sulla storia dei Castelli Romani, sulla consuetudine delle gite fuori porta ottocentesche e delle "Fraschette", unitamente a una breve panoramica sulla tradizione gastronomica e vitivinicola sui Colli Albani, le cui radici si perdono in epoche lontane fino a confondersi con il mito.

Le persone che vorranno partecipare all’iniziativa, per un numero massimo di 100 e dietro prenotazione, dovranno indossare abiti bianchi e portare dentro un cesto il proprio cibo, cucinato nel rispetto della tradizione gastronomica locale, insieme a tovaglia e stoviglie. Durante la manifestazione saranno fotografati e premiati l’abito, il cesto ed il tavolo più belli.

