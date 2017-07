Temptation Island, Riccardo e Camilla abbandonano il reality

Primo falò di confronto per la coppia nata sotto i riflettori di "Uomini e Donne". Lieto fine per la seconda puntata di Temptation Island: Riccardo perdona Camilla e alla fine decide di tornare a casa con lei. La coppia ha scelto di partecipare al programma per misurare la gelosia che li lega. Ed è stata proprio la gelosia, aizzata dal tentatore Niccolò, a portare Riccardo a scegliere di convocare il falò di confronto. Camilla invece ha puntato il dito contro la corteggiatrice Simona, peraltro sua amica, rea di aver mancato di rispetto al suo fidanzato. Alla fine del falò il fidanzato, nonostante l'arrabbiatura, ci ripensa e decide di lasciare il programma con la sua donna.

Riccardo e Camilla non sono gli unici ad aver vissuto il dramma della gelosia. Dopo i video di Nicola con la single Antonella, la fidanzata Sara ha deciso di cambiare atteggiamento e lasciarsi andare al corteggiamento di Paolo. Video che hanno mandato su tutte le furie Nicola, scocciato dal fatto anche che la fidanzata abbia incominciato a fumare di fronte alle telecamere. La single Desireè continua a marcare stretto Francesco. Baci ed effusioni che sono come macigni sul cuore della fragile Selvaggia.

Viene fuori invece il difficile rapporto tra Antonio e Veronica messo a dura prova dalla presenza della ex, madre dei figli di Antonio, che Veronica non riesce a gestire. E durante la puntata Antonio ha ribadito che la madre dei suoi figli non si tocca.

Colpo di scena invece per Valeria e Alessio. Lui sempre più preso dalla single Carmen oltrepassa la zona con telecamere per inseguire la tentatrice in camera. Immagini che hanno lasciato a bocca aperta Valeria, la quale ha deciso di cambiare tattica e giocare all’attacco.

Scade nella noia il rapporto tra Francesca e Ruben con lei che continua a ribadire la propria insoddisfazione per un uomo che lei stessa definisce "un pollo". Lei si rivela essere troppo esigente e non pienamente appagata. Il gioco è solo all’inizio e la terza puntata di lunedì prossimo fa prevedere importanti novità.