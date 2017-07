Scuola di Ballo del Teatro dell’Opera, gran finale con il saggio-spettacolo

È arrivato, per la T diretta da Laura Comi, il momento del saggio-spettacolo finale, che chiude i corsi annuali degli allievi. Ogni anno i coreografi cambiano, proponendo ai giovani nuove difficoltà con cui confrontarsi. È questa la prova cruciale dell’allievo, non il saggio sulla tecnica accademica, ma l’interpreazione di una coreografia nuova, in cui si vedrà la sua maturità. Giorgio Mancini propone “Danzo” su musica di P.Glass, per tutti i corsi: è la storia degli anni di studio, per raggiungere la meta di diventare ballerino. “Impermanenza” di Mauro Astolfi su musiche di più autori e sullo stile contemporaneo, spingerà gli allievi a cercare un vocabolario diverso per esprimere se stessi. Infine, ritorno al classico: “Coppelia suite” riprende la musica della “Coppelia” di Delibes coreografata da Saint-Léon, e saranno i maestri Ofelia Gonzalez e Psablo Moret a guidare i giovani nella coreografia ottocentesca originaria.