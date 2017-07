Temptation Island, le fidanzate "tradite" si alleano

Sale la temperatura a "Temptation Island". L'attesissima seconda puntata del reality dedicato alle coppie condotto da Filippo Bisciglia, scaverà a fondo negli equilibri dei dodici fidanzati. Sei uomini e sei donne: i protagonisti del format, che mette a dura prova il rapporto con il partner, sono costretti a vivere in due separate isole ad alto tasso di tentazioni.

Per Camilla e Riccardo, la coppia famosa della trasmissione (nata grazie all'altro programma di Maria De Filippi "Uomini e Donne") sembra essere già tempo di confronto: le anticipazioni, infatti, mostrano il ragazzo intenzionato a richiedere il falò di confronto con la propria fidanzata.

È ancora gelo tra Selvaggia e Francesco. Non solo fanno molto discutere sul web le foto postate dalla giovane su Instagram assieme a Valeria e Camilla. Il selfie in aeroporto delle fidanzate "tradite" (e ormai amiche) scatena i fan: hanno davvero abbandonato l'isola o è solo un depistaggio per incuriosire i follower? Ma ai più attenti non è sfuggito nemmeno lo strafalcione social di Selvaggia che, nella foto dove mette in mostra il tatuaggio, scrive "Temptetion" invece di "Temptation". Valanga di commenti critici. Ma lei, sportiva com'è, la prende bene e risponde con una risata.

Resta poi l'incognita Ruben. Come reagirà il ragazzo dopo aver ascoltato lo sfogo della fidanzata Francesca (la più odiata sui social) a proposito del loro rapporto? Prosegue invece la conoscenza tra la single Carmen e Alessio, cosa deciderà di fare Valeria? Infine ritroveremo la coppia, per il momento meno chiacchierata, formata da Antonio e Veronica. Saranno gli unici a non scoppiare?