Temptation Island, giallo sul selfie: Selvaggia, Camilla e Valeria in aeroporto da sole

Una nube di mistero avvolge "Temptation Island", il reality che mette a dura prova la fedeltà delle coppie. È bastato un selfie postato su Instagram e l'avvistamento nell'aeroporto di Cagliari di tre delle sei fidanzate protagoniste della trasmissione per scatenare i fan. Pronte a fare ritorno a casa, Selvaggia Roma, Camilla Mangiapelo e Valeria Bigella, per il momento senza dolce metà.

Camilla, ex corteggiatrice romana di "Uomini e Donne", secondo quanto rivelato dalle anticipazioni, potrebbe abbandonare il reality già nel corso della seconda puntata, dopo aver visto alcuni (discutibili) atteggiamenti del fidanzato Riccardo Gismondi nei confronti della tentatrice Simona Solimeno.

Selvaggia, che fa coppia con Francesco Chiofalo, ha postato su Instagram 3 foto in cui compaiono anche Valeria e Camilla. Nulla di strano se non fosse che le donne sono da sole e che la foto pubblicata sul social lascia intendere ai fan che sia accaduto qualcosa sull'isola. Anche se non sarebbe da escludere un'altra ipotesi: il selfie potrebbe semplicemente essere stato stato scattato alla fine della registrazione del programma. Ma da Mediaset fanno sapere che le riprese del format non sono ancora concluse. Insomma per capire cosa è accaduto sull'isola delle tentazioni bisognerà lunedì sera (ore 21.10, su Canale 5). Il conto alla rovescia è scattato.