Tradimenti e sesso a Temptation Island 2017: Valeria pronta a lasciare Alessio

Temperature decisamente hot a "Temptation Island". In attesa della seconda puntata di lunedì prossimo incominciano ad arrivare bollenti indiscrezioni sulle coppie più seguite dell'estate. Fa discutere lo scoop su Valeria Bigella (ex corteggiatrice di "Uomini e Donne") e Alessio Bruno (imprenditore) insieme da 5 anni: i due sarebbero si sarebbero sposati 4 anni fa e, adesso, la coppia potrebbe rischiare l'eliminazione perché il regolamento del gioco ammette solo fidanzati e fidanzate. Pronta però la precisazione della diretta interessata sui social che in un post pubblicato su Facebook precisa: "Era un San Valentino diverso. Niente di vero". Quindi un matrimonio simbolico ai Caraibi, la cui celebrazione non avrebbe alcuna validità legale in Italia

Ma nel frattempo per la coppia sull'isola delle tentazioni le cose non sembrerebbero mettersi affatto bene: in un filmato mostrato durante il falò all'ex corteggiatrice di "Uomini e Donne", il fidanzato si sfoga con la sexy tentatrice 22enne Carmen Rimauro, modella campana e anche lei vecchia conoscenza del programma di Maria De Filippi. "Io sto benissimo senza di lei - confessa Alessio - Mi manca più il gatto della mia ragazza. Non mi incuriosisce più. Appiattisce tutto, pure a letto". E ancora: "Non sono sicuro di amarla e di volerla come madre dei miei figli". La puntata finisce con Valeria in lacrime e intenzionata a fargliela pagare.

Intanto fra rumors e anticipazioni della seconda puntata si mormora già che una tentatrice sarebbe riuscita a portare a letto un fidanzato e si tratterebbe proprio della bella Carmen e di Alessio: i due ragazzi, dopo un serrato corteggiamento da parte dell'imprenditore, si sarebbero isolati nella stanza di lei, lontano dalle telecamere...