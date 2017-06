Il live di Tiziano Ferro: "Roma è parte di me. L'Olimpico, il mio cuore"

È uno di quei pochi artisti capaci di creare dal vivo quel feeling, quel tipo di intimità con il proprio pubblico anche in spazi grandi e sulla carta dispersivi come gli stadi. Tiziano Ferro emoziona, coinvolge, appassiona in ogni suo live, lo ha sempre fatto e molto probabilmente lo farà anche stasera allo Stadio Olimpico dove è atteso per la prima data romana del suo nuovo tour.

Ha debuttato lo scorso 11 giugno il Tiziano Ferro Tour 2017, uno show totalmente nuovo definito "diretto, potente e ancora una volta sorprendente" che lo vedrà protagonista nella capitale per ben due date: 28 e 30 giugno.

Tante le novità sceniche previste per questa tournée: dall'imponente e tecnologica scenografia di sfondo al nuovo palco, ai tanti effetti speciali, ma sarà ancora una volta soprattutto la sua musica - com'è giusto che sia - la grande protagonista del suo show, con in scaletta tutti i successi che in questi anni hanno costellato la sua discografia, dalla prima hit Xdono fino a quelle del nuovo album Il Mestiere della vita. «Dal punto di vista musicale - ci ha confermato Tiziano- sarà un live concentrato su tutte le canzoni della mia carriera con una parte dedicata al disco nuovo e un' altra in scaletta dedicata a tutti i miei vecchi successi. Per quanto riguarda lo spettacolo sarà uno show molto emozionante basato su...

