Temptation Island 2017, le coppie scoppianoÈ crisi nera tra Francesco e Selvaggia

Inizia l'avventura. Temptation Island 2017, il format targato Maria De Filippi e condotto dall'ex gieffino Filippo Bisciglia, mette subito alla prova l'amore delle sei coppie in gioco, non sposate e senza figli. Camilla e Riccardo (gli unici "famosi" che arrivano direttamente da "Uomini e Donne"), Veronica e Antonio, Sara e Nicola, Valeria e Alessio, Francesca e Ruben e Selvaggia e Francesco.

Selvaggia e Francesco

E sono quest'ultimi i protagonisti indiscussi della prima serata, i palestrati fidanzati da 5 anni ma ai ferri corti: lei non gli ha mai perdonato il tradimento, lui vorrebbe dimostrargli che la ama veramente ma la relazione è tormentata dai litigi continui. Quando arrivano le tentatrici viene sommerso dalle ghirlande: sono tutte curiose di conoscerlo e lui non nasconde la soddisfazione. La fidanzata si sfoga e ne parla malissimo. Lui vede i video e si arrabbia: "È venuta qua per farsi vedere, per parlare male di me". Poi si rifà con la bella Desirée, anche se è soprattutto lei a provocare: "Io fuori da qua ti voglio vedere. Mi scaldi? Sei un bel bocconcino, mi piaci troppo". E Selvaggia va fuori di sé.

Riccardo e Camilla

Nemmeno due giorni sull'isola e il vento di crisi travolge tutte le coppie, anche la più giovane formata da Riccardo e Camilla, insieme da appena 6 mesi grazie a "Uomini e Donne". Lei scoppia in lacrime appena vede il fidanzato farsi massaggiare la schiena da Simona. Poi minaccia: "Ora gliela faccio vedere, finora sono stata con il freno a mano tirato ma adesso basta".

Francesca e Ruben

Lei non è sicura di amarlo mentre lui è pazzo di lei. Ruben parla tutto il tempo di Francesca e sa che non è convinta fino in fondo. La frase detta al tentatore durante il falò lo fa infuriare: "Lui non sarà mai come te". Ruben non la prende bene e annuncia: "Dovrò dimostrare a lei ma soprattutto a me stesso che io valgo".

Nicola e Sara

Lei 21, lui 34. Tra Nicola e Sara ci sono 13 anni di differenza e in mezzo appare subito Antonella, la bella tentatrice 19enne. "Con me non ha mai ballato. Non va proprio, non ha capito niente, proprio niente. Non è davvero lui" dice la ragazza su tutte le furie per quello che ha visto. Dopo il falò però cambia umore, più rabbia e meno nostalgia: con il tentatore Andrea Melchiorre è nata subito una bella intesa e forse è questo a colpire Nicola al punto di fargli esclamare: "Sono un po' preoccupato, lei l’ho un po' creata io e non me l'aspettavo".

Valeria e Alessio

Alla fine tocca pure a Valeria e Alessio. Al primo falò lei ascolta incredula le confessioni sulla loro relazione quinquennale in cui lui dice di non essere preso, di non sapere se la vuole come moglie e madre dei suoi figli nonostante la prolungata convivenza. Il gioco della mela con la tentatrice mora Carmen, è la goccia che fa traboccare il vaso: "Non ho più bisogno di vedere nulla. Uscirò di qui da sola".