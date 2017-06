Crisi e tradimenti, torna "Temptation Island": ecco le coppie in gara

Da stasera lunedì 26 giugno, in prima serata su Canale 5, arriva la quarta attesissima edizione di "Temptation Island", condotto da Filippo Bisciglia. Nel docu-reality, grande successo delle ultime estati, 6 coppie, non sposate e senza figli in comune, decidono liberamente di mettersi in gioco, verificando la solidità dei loro sentimenti.

La loro storia d'amore sarà messa alla prova dalla convivenza, all'interno di un villaggio sul mare, con 26 single, coi quali passeranno le giornate (e le serate). Sbarcate sull'isola, le coppie vivranno divise (e completamente isolate dal mondo) per 21 giorni: i fidanzati trascorreranno il tempo con tredici giovani donne single, le fidanzate con tredici uomini single. Solo al termine di ogni puntata, nel momento del falò, i fidanzati potranno vedere alcuni momenti della vacanza dei loro partner insieme ai single tentatori. Ripensamenti, gelosie, dubbi, crisi, mancanze, ma anche conferme sui loro amori? Una girandola di sentimenti, al termine della quale, le coppie di fidanzati si ritroveranno per rispondere alla domanda finale, rito del programma: "Vuoi uscire da qui con la persona con cui sei arrivato/a"